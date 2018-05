À espera de definições continua Jorge Jesus, que ainda tem um ano de contrato com o Sporting. O técnico foi despedido na reunião da semana passada que antecedeu as agressões em Alcochete, e até foi avisado que seria alvo de um processo disciplinar. Entretanto, nada aconteceu e da Arábia continuam a surgir notícias dando conta do interesse no técnico leonino.