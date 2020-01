Jorge Jesus não compreende saída de Bas Dost e conta: «Era grande mas era menino»

Jesus diz que "Bruno Fernandes tem de jogar numa equipa que ganhe títulos" e lembra Futre: «Escolheu mal» Jesus diz que "Bruno Fernandes tem de jogar numa equipa que ganhe títulos" e lembra Futre: «Escolheu mal»

Em entrevista à CMTV, Jorge Jesus assumiu-se surpreendido com a opção do Sporting em vender Bas Dost, considerando até não entender como foi possível o avançado holandês ter perdido o faro pelo golo de uma temporada para a outra. Ainda assim, recordando a sua passagem pelos leões, Jesus considera que o avançado tinha um "feitio especial"."Não dá para perceber como é que um jogador como ele deixa de fazer golos, como acham que perdeu valor de um ano para o outro. Mas às vezes há interesses económicos que se sobrepõem... Se calhar era muito caro, nisso estou de acordo. Mas quem está no futebol tem de perceber que se quer recuperar não pode olhar para o cifrão. Tens de investir nos melhores, porque é isso que te vai dar a recuperação depois. Tinha um feitio muito especial. Gostava de ser acarinhado, de sentir que os colegas e treinador tivessem uma palavra para ele. Era grande, mas era menino. Não sei se ao não jogar se desmotivou... Não faço a mínima ideia, mas que o Sporting perdeu um grande jogador, não tenho dúvidas nenhumas", disse.A propósito de avançados, Jorge Jesus assumiu que não conhecia Luiz Phellype e que até este domingo não o tinha visto atuar. "Não conhecia. Vi hoje o jogo dele. No Paços não me lembro dele. Se o Sporting achou que tinha valor para jogar, é porque tem essa mais-valia. Não o conheço bem."