Jorge Jesus: «Não gostei de algumas declarações que Varandas fez sobre mim»

Convidado a falar do atual momento do Sporting à chegada a Lisboa, no domingo ao final da tarde, Jorge Jesus confessou que não tem acompanhado muito o campeonato português, além de ter revelado que ficou sentido com algumas palavras do novo líder, Frederico Varandas."Tive uma relação muito boa com ele e continuo a ter... apesar de não ter gostado de algumas declarações que fez sobre mim". Recorde-se que Varandas havia dito que Jesus era passado no Sporting, mas o técnico não se quis alongar na questão.