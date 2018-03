Continuar a ler

"Na primeira parte não fomos tão fortes, mas isso faz parte. O que queríamos era que as duas partes fossem iguais, mas isso não acontece só com o Sporting, acontece com todos. Na primeira parte há alguma falta de intensidade. O Sporting está a jogar de três em três dias. Há jogadores cuja intensidade e velocidade não são as melhores. Mas é uma equipa com alma, crença, bem organizada defensivamente. As alterações que fizemos mexeram com a equipa e ganhámos num campo difícil contra uma boa equipa, tecnicamente evoluída, com um bom treinador"."Até dá vontade de rir. Hoje segunda-feira vamos para baixo, nem temos tempo quase de dormir e treinar, e quinta-feira já estamos na República Checa"."A equipa tem uma forma diferente de jogar come ele. É um jogador super inteligente quando não tem bola. O posicionamento do Bryan para o lado do William também foi importante, porque é um jogador cerebral, dá mais qualquer coisa ao jogo do que é normal"."Isto é um risco. Não o treinei. Meti-o porque tinha duas hipóteses: ele ou o Wendel. Joguei mais na experiência do Misic, tem 25 anos, joga na seleção, joga naquela posição. Mas não treina. Isto é tudo um bocadinho à sorte e depois a entrada do jogador no jogo às vezes dá-nos razão ou não. Quando lanço um jogador neste momento, não tenho uma certeza absoluta como se o treinar"."A equipa não está mais motivada, porque temos de ganhar sempre. Queremos recuperar uma posição, estamos atrás do Benfica, e estamos a recuperar o segundo lugar. O FC Porto perdeu, estamos a cinco pontos, vimos o primeiro lugar mais perto mas o nosso trabalho vai ser sempre igual. Não há outra maneira de pensar".