Jorge Jesus não espera facilidades diante do Aves na final da Taça de Portugal. O treinador do Sporting referiu em declarações à FPF que neste tipo de encontros o favoritismo fica à porta.

Sem favoritismo

Continuar a ler

"O Aves neste momento já ganhou um título muito importante para o clube: chegar à final da Taça. Espero uma equipa super motivada, com níveis emocionais muito fortes, e a equipa do Sporting também tem de se agrupar a esse fator que é muito importante para desenvolvermos o nosso jogo. Numa final da Taça, o fator teórico do favoritismo não conta. Uma final é uma final. Ambas as equipas podem ganhar, não são dois jogos, é um jogo e tudo pode acontecer. Felizmente já tenho esta experiência, é a minha quarta final. Estamos prevenidos para um jogo muito complicado."

Treinador-gestor

"Tem que ser um gestor das emoções, de alguns fatores que são importantes pela responsabilidade de seres uma equipa com mais nome, com sentido de favoritismo. Mas os jogadores do Sporting já estão habituados a isso. Para nós não vou dizer que é mais uma final. Uma final aqui no Jamor representa muito para qualquer treinador e jogador, é uma homenagem ao trabalho que vão fazendo ao logo da carreira."

Respeito dentro e fora do relvado

"É uma festa muito bonita. É importante que dentro e fora de campo seja uma festa com muita alegria, paixão, responsabilidade, respeito mútuo pelos adeptos das duas equipas. Só pode sair um vencedor e, portanto, temos de respeitar essa questão que é fundamental no futebol: saber ganhar e saber perder."

Todos os jogadores disponíveis?

"O Zé [Mota] tem mais certezas do que eu. Só vou vê-los hoje, mas penso que sim, que estão todos disponíveis para amanhã atacarmos a final e fazermos um excelente jogo".

Relvado

"O relvado está excelente, quero dar os parabéns à FPF pelo que fizeram com este relvado".