A equipa técnica do Sporting, liderada por Jorge Jesus, vai reunir-se ainda esta tarde com Bruno de Carvalho. Ao queapurou, o pedido foi feito pelo presidente dos leões e em em causa está o futuro do treinador. Mais tarde, serãos jogadores a encontrar-se com Bruno de Carvalho, tal como o médico Frederico Varandas e o restante corpo clínico.

Autores: Alexandre Carvalho e Alexandre Moita