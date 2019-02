Jorge Jesus: «Se tiver de falar do Sporting não escrevo um livro... escrevo 20 livros»

Jorge Jesus recusou-se a responder diretamente a Bruno de Carvalho mas deixou algumas indiretas ao antigo presidente do Sporting, na sequência das críticas deste a JJ no seu livro."Cheguei agora, não quero entrar por aí. Aprendi muita coisa na Arábia Saudita e uma é respeitar muito o futebol, independentemente das pessoas. Não é o momento para falar disso. Se tiver de falar da mnha passagem pelo Sporting, não escrevo um livro, escrevo 20 livros. Como não preciso de escrever livros para sobreviver, trabalho no que sei, que é ser técnico", referiu o técnico à chegada a Lisboa.De resto, o ex-timoneiro do Al Hilal admitiu que, se soubesse o que sabe hoje, não assinaria pelo Sporting de BdC: "Não, impossível...."Sublinhando que até final da época desportiva não irá treinar ninguém, Jesus mantém o seu futuro em aberto, até pelo convite que recebeu para dirigir uma academia na Arábia Saudita... ou mesmo ser selecionador. "É uma proposta interessante, não do ponto de vista desportivo, não é para me radicar novamente na Arábia, é para ser consultor e projetar a academia. Estive em dois grandes clubes com grandes academias e eles sabem disso. Mas ainda não assinei nada. Há uma cláusula que eles querem que eu tenha, que seria ter de voltar três vezes por ano e isso é impossível."