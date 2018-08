À SportTV+, Jorge Jesus lembrou o falhanço de Bryan Ruiz no dérbi com o Benfica, em 2015/16, confessando que, na semana seguinte ao encontro, tentou que o costa-riquenho voltasse a falhar no treino e... este não conseguiu."Tive tantos dias a pensar como aquilo foi possível. O futebol tem coisas incríveis. Essa é outra... Num treino, virei-me para ele 'anda cá Bryan'. Dava-lhe a bola e disse-lhe 'mete a bola para fora' e ele... golo! 'Eu não quero que marques' e ele não conseguiu... O futebol tem coisas imprevisíveis".

Autor: Fábio Lima