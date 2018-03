Josip Misic, em estreia no onze do Sporting na partida desta noite com o Chaves, tem recebido instruções de Jorge Jesus através de... Radosav Petrovic. O croata, hoje titular, já foi mesmo ao banco dos leões para ouvir as palavras do treinador via médio sérvio.Dada a proximidade linguística, e também um melhor entendimento do português, Petrovic transmitiu assim com maior precisão as informações ao camisola 27 verde e branco.