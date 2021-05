Jorge Mendes em exclusivo a Record: «De momento os planos de Ronaldo não passam por Portugal»

Jorge Mendes falou em exclusivo a Record sobre o futuro imediato de CR7 e as muitas especulações que têm existido em redor de um regresso imediato ao Sporting. Como o nosso jornal noticiou, o craque português não esconde o amor e que tem pelo clube e o orgulho sentido com o campeonato conquistado, mais ainda o carinho que lhe é dispensado pelos adeptos, mas o regresso a Portugal e mais propriamente ao Sporting não é para já.





"Cristiano está orgulhoso pelo título conquistado pelo Sporting, aliás como tem demonstrado publicamente. Mas de momento os planos para a carreira dele não passam por Portugal", assume Jorge Mendes, que não se alonga em mais comentários sobre o futuro do internacional português.Record sabe que há muito ainda para se definir em relação à próxima temporada de Cristiano, mas certo é que ou o goleador se mantém na Juventus com quem tem mais um ano de contrato, ou trocará de emblema para uma equipa que tenha ambições a conquistar a Liga dos Campeões.O regresso a Alvalade e o terminar da carreira no clube que o lançou é um desejo já noticiado por Record e assumido por Dolores Aveiro, mas que como o nosso jornal se noticiou não se perspetiva para já. Aliás, a ideia do craque seria fazer a sua última época de jogador em Portugal e o melhor marcador da Serie A ainda está longe de pendurar as botas.