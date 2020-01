Jorge Mendes fala pela primeira vez sobre transferência de Bruno Fernandes

O futuro de Bruno Fernandes continua a ser uma incógnita, até para o próprio Jorge Mendes. À margem do encontro da Associação Mundial de Agentes, o empresário não deixou qualquer garantia de que Bruno Fernandes vá para o Manchester United já neste mercado de inverno. O que assegura é que, se não for agora, o médio sairá do Sporting no próximo verão.





"Não sei. Se Bruno Fernandes não sair agora, irá sair, certamente, no verão, porque o Sporting já falou com outros clubes. Algo irá acontecer, mas não estou certo se será agora ou no final da temporada", disse o super agente, em declarações reproduzidas pelo ‘Goal’, de Inglaterra.