Jorge Silas dá os parabéns à equipa de hóquei em patins do Sporting

Parabéns #HoqueiSCP títulos internacionais com equipas nacionais é o sonho de qualquer um pic.twitter.com/vEReikgYUt — Jorge Silas (@J_silas10) September 29, 2019

Recém-empossado treinador do Sporting, Jorge Silas recorreu às redes sociais para dar os parabéns à equipa de hóquei em patins dos leões, que domingo, numa final contra o FC Porto disputada no Pavilhão João Rocha."Parabéns. Títulos internacionais com equipas nacionais é o sonho de qualquer num", escreveu o técnico no Twitter.Silas estreia-se hoje frente ao Aves, às 20h15, o jogo que encerra a 7.ª jornada da Liga.