Silas e uma eventual saída de Bruno Fernandes: «Vamos encontrar soluções»

O técnico Jorge Silas foi este sábado confrontado com uma eventual saída do médio Bruno Fernandes no próximo mês de janeiro, altura em que reabre o mercado de transferências.





O treinador do Sporting reconhece a grande influência do médio e capitão na dinâmica da equipa leonina mas garante que, se a saída vier a concretizar-se, serão encontradas soluções.

"Não ter o Bruno é sempre preocupante, mas teremos de procurar soluções, é para isso que aqui estamos. A preponderância que tem no nosso jogo está à vista de toda a gente. Sou um treinador que procura sempre soluções e, seguramente, vamos encontrar soluções", finalizou Silas na conferência de imprensa de antevisão à visita do Sporting ao Gil Vicente, agendada para as 20h00 de domingo.