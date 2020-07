«Jorge Sousa bem disse ‘siga, siga!’»: responsável da comunicação do Sporting revela palavras do árbitro

Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, deixou duras críticas à arbitragem do Moreirense-Sporting e revelou as palavras do juiz Tiago Martins quando confrontado, pelos responsáveis leoninos, com o lance de penálti sobre Jovane logo no início do jogo de ontem.





"Apesar da opinião unânime, a equipa liderada por Tiago Martins com Jorge Sousa no VAR nada viu. Pior. Quando confrontado com o erro, na zona dos balneários, por elementos do Sporting, o juiz da partida teve o desplante de afirmar 'já vi as imagens e ninguém lhe tocou. O Jorge Sousa bem disse ‘Siga, siga!’", referiu Miguel Braga no site dos leões, munindo-se da apreciação dos três desportivos ao lance, unânimes a considerar que houve castigo máximo por assinalar.Novo lance de penálti, agora sobre Coates, a fechar a partida, também mereceu mais um reparo. "E se Tiago Martins começou o jogo torto, a verdade é que nunca se conseguiu endireitar, terminando o encontro com novo erro grosseiro, na mesma direcção, com a agravante que terá sido avisado do puxão visível a Coates pelo VAR. (...) E o que fez Tiago Martins? Nada. Nada o convence a fazer o seu papel. Nem uma indicação, nem um puxão claro, nem a indignação dos presentes", atirou o dirigente.