Jornadas ‘Sporting com Rumo’ com novas datas e painel heterogéneo

Adiadas devido à pandemia do coronavírus, as jornadas ‘Sporting com Rumo’, promovidas pelo antigo dirigentes dos leões Agostinho Abade vão realizar-se em novo local e adaptadas às circunstâncias atuais, cumprindo as normas da Direção-Geral da Saúde. Além disso, contam com um painel de comentadores que abraça todas as fações verde e brancas.





Calendário:



Governance 1 (16 de Junho, 19h00) – Moderador: Luís Marques; Comentadores: Ângelo Correia, Carlos Feijó, Diogo Lacerda Machado, Jorge Coelho, Pedrou Mourisca e Ricardo da Silva Oliveira



Governance 2 (17 de Junho, 19h00) – Moderador: José Manuel Barroso; Comentadores: António Pires de Lima, João Duque, José Braz da Silva, Luís Filipe Meneses, Miguel Relvas e Samuel Almeida



Revisão Estatutária (23 de Junho, 19h00) – Moderador: António Sousa Duarte; Comentadores: Alexandre Mestre, José Eugénio Dias Ferreira, Rogério Alves, Rui Alexandre Jesus, Rui Januário e Sérgio Abrantes Mendes







Futebol e Modalidades (30 de Junho, 19h00) – Moderador: Rui Miguel Mendonça; Comentadores: Francisco Marcos, Luís Natário, Marco Caneira, Ricardo Pereira, Rui Oliveira e Bessone Basto



Estratégia Institucional e Segurança (7 de Julho, 19h00) – Moderador: Carlos Andrade; Comentadores: António Martins da Cruz, Carlos Anjos, Miguel Poiares Maduro, Miguel Salema Garção, Rui Calafate e Tomás Froes



Marca e Comunicação (8 de Julho, 19h00) – Moderador: Vítor Cândido; Comentadores: Carlos Miguel, Francisco Louro, Francisco Teixeira, Miguel Almeida Fernandes, Nuno Saraiva e Pedro Paulino Governance 1 (16 de Junho, 19h00) – Moderador: Luís Marques; Comentadores: Ângelo Correia, Carlos Feijó, Diogo Lacerda Machado, Jorge Coelho, Pedrou Mourisca e Ricardo da Silva OliveiraGovernance 2 (17 de Junho, 19h00) – Moderador: José Manuel Barroso; Comentadores: António Pires de Lima, João Duque, José Braz da Silva, Luís Filipe Meneses, Miguel Relvas e Samuel AlmeidaRevisão Estatutária (23 de Junho, 19h00) – Moderador: António Sousa Duarte; Comentadores: Alexandre Mestre, José Eugénio Dias Ferreira, Rogério Alves, Rui Alexandre Jesus, Rui Januário e Sérgio Abrantes MendesSustentabilidade Financeira (24 de Junho, 19h00) – Moderador: Henrique Monteiro; Comentadores: Agostinho Abade, Carlos Vieira, Eduardo Baptista Correia, Miguel Frasquilho, Ricardo da Silva Oliveira e Sérgio CintraFutebol e Modalidades (30 de Junho, 19h00) – Moderador: Rui Miguel Mendonça; Comentadores: Francisco Marcos, Luís Natário, Marco Caneira, Ricardo Pereira, Rui Oliveira e Bessone BastoEstratégia Institucional e Segurança (7 de Julho, 19h00) – Moderador: Carlos Andrade; Comentadores: António Martins da Cruz, Carlos Anjos, Miguel Poiares Maduro, Miguel Salema Garção, Rui Calafate e Tomás FroesMarca e Comunicação (8 de Julho, 19h00) – Moderador: Vítor Cândido; Comentadores: Carlos Miguel, Francisco Louro, Francisco Teixeira, Miguel Almeida Fernandes, Nuno Saraiva e Pedro Paulino

Entre os convidados destaca-se o atual presidente da mesa da Assembleia-Geral do Sporting, Rogério Alves, bem como antigos governantes como António Pires de Lima, Miguel Relvas, Miguel Poiares Maduro ou Jorge Coelho. O colunistaRui Calafate também está entre os convidados a discursar. Em relação a ex-leões, Nuno Saraiva, antigo diretor de Comunicação dos leões, irá falar na iniciativa, tal como o ex-jogador Marco Caneira.Agostinho Abade, mentor da iniciativa, prestou declarações, divulgadas no comunicado de imprensa: "Todos os sportinguistas têm opiniões. O nosso propósito, o que pretendemos com estas jornadas é tão simples quanto inequívoco: queremos juntar à mesma mesa um capital humano riquíssimo que o Sporting tem, contribuir com ideias de pessoas com vasta experiência nas suas áreas de expertise, e gerar consensos para que o nosso clube volte a ganhar a relevância que tem perdido nos últimos anos".As jornadas vão decorrer no Anfiteatro do Tagus Park, em Oeiras, a partir do próximo dia 16 de junho. Devido às limitações provocadas pela prevenção da covid-19, apenas estarão fisicamente presentes o moderador do dia e o painel de convidados. A plateia inscrita irá assistir através de uma sala virtual criada para o efeito e poderão ser colocadas perguntas diretamente aos comentadores. Além disso, as jornadas serão transmitidas no canal de YouTube da iniciativa.