Jornal 'Sporting' comemora 98 anos

Foi publicado a 31 de março de 1922 a primeira edição do jornal 'Sporting' que hoje comemora 98 anos. Para celebrar a data, a direção do clube leonino publicou uma edição especial online que poderá ser consultada por todos os sócios e adeptos do clube.





O presidente, Frederico Varandas, destacou a efeméride, e assinalou que o Sporting tem "o mais antigo jornal de clube do Mundo".Além do líder, também o capitão do Sporting, Coates, deixou uma mensagem que mostra sede de vitória e... títulos. "Que os próximos anos sejam de desafios contantes e que falem dos títulos que todos os atletas, em todas as modalidades, querem dar aos nossos sócios e adeptos. A nossa missão será tentar consegui-los e a do jornal de os imortalizar", frisou o central uruguaio.