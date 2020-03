Jornal Sporting gratuito até ao final do mês de abril e Loja Verde sem portes de envio

O Sporting anunciou, esta terça-feira, em nota publicada no site oficial do clube, algumas novas medidas que vão de encontro com o atual contexto execional devido ao surto do novo coronavírus.





De acordo com a informação avançada, os leões adiantam que o Jornal Sporting estará disponível de forma gratuita até ao final do mês de abril, passando, durante o período exececional, a ser publicado em edições quinzenais, ao contrário das habituais edições semanais. Para além do acesso gratuito ao meio de comunicação impresso, os adeptos leoninos poderão ainda encomendar compras na Loja Verde, sem pagar portes de envio."Jornal SportingA edição on-line do Jornal Sporting estará disponível gratuitamente até ao fim do mês de Abril, podendo ser consultada através da área de Registo do Sócio no site;Neste período excepcional e, até informação em contrário, o Jornal Sporting passará a ser publicado em edições quinzenais, em vez das habituais edições semanais;Especialmente, no dia 31 de Março, será lançada uma edição especial do Jornal Sporting, em homenagem à celebração dos seus 98 anos.Loja Verde OnlineOs portes de envio das compras efectuadas na Loja Verde Online, não terão qualquer custo associado até ao fim do mês de Abril.Redes SociaisO Sporting Clube de Portugal continuará durante a semana vigente, diariamente, a sua campanha de sensibilização "Só eu sei porque fico em casa", onde todos os Sócios terão acesso a conteúdos informativos e de entretenimento, como por exemplo de takeover de jogadores e outras iniciativas surpresa", pode ler-se.