Jornalistas desmentem Bruno de Carvalho sobre portão da Academia

Os jornalistas que estiveram à porta da Academia do Sporting no dia do ataque a Alcochete desmentiram Bruno de Carvalho, que tinha afirmado em tribunal que estes tinham pedido para que o portão não fosse fechado "Em face das declarações ontem (30/11/2018) conhecidas do senhor ex-presidente do Sporting Clube de Portugal, os jornalistas/profissionais em serviço no local do incidente na Academia Sporting no passado dia 15 de Maio de 2018, e cujas identidades podem ser verificadas pelas entidades judiciais competentes, vêm por este meio e publicamente desmentir liminarmente as mesmas", pode ler-se num comunicado emitido este sábado pelos profissionais de comunicação."Em momento algum foi manifestado qualquer pedido com vista a que o portão das instalações não fosse encerrado, o qual de resto já se encontrava aberto antes do incidente, tendo somente alguns dos jornalistas/profissionais em causa - em particular das TVS e pela sua exposição - decidido "abrigar-se" junto da entrada do lado de dentro assim que se aperceberam da ameaça iminente", conclui a nota.