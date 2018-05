José Couceiro negou que o jantar em que esteve presente na terça-feira à noite , com personalidades como Rogério Alves, Bessone Basto, João Pedro Varandas ou Fernando Mota, tenha constituído uma reunião de opositores a Bruno de Carvalho. Nesse sentido, o antigo treinador do V. Setúbal garantiu que não faz parte de nenhum movimento de oposição ao atual presidente e que não é candidato a qualquer cargo no clube leonino."Quando um jantar, que se realiza regularmente, entre presidentes de várias federações, adeptos de vários clubes, que convidam outras pessoas ligadas ao desporto para debater a atualidade desportiva, é transformado num jantar de opositores ao presidente do Sporting, algo está errado na verticalidade como se confirmam os factos. Uma vergonha como se deturpa a verdade, a facilidade como se passam mentiras. Não faço parte de nenhum movimento de oposição, não sou candidato a nenhum cargo, apenas fui a um jantar para falarmos de problemas relacionados com o desporto português, nomeadamente a violência que tem vindo a aumentar nos últimos anos. Lamento este oportunismo. Não pode valer tudo, muito menos não ser verdadeiro. A violência também tem raízes nestes comportamentos", disse Couceiro no seu Facebook.