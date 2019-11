José Couceiro: «Presidência do Sporting? Está fora de questão»

Entre gargalhadas durante as respostas que foi dando no almoço do International Club of Portugal, José Couceiro, derrotado nas eleições de 2013 do Sporting, recusou a hipótese de se candidatar à presidência do emblema de Alvalade.

"Não me diga que este almoço serve para criar uma vaga de fundo", afirmou o diretor técnico nacional, a rir e espoletando o mesmo efeito nos presentes. Depois, já a sério, assegurou que "não há, neste momento, condições". "Nem sequer é uma matéria sobre a qual me tenha debruçado. Está fora de questão", acrescentou.

O ex-dirigente e treinador dos leões deixou ainda críticas, encapotadas, a Frederico Varandas, presidente do Sporting: "Quando temos gestores que centralizam o processo de decisão neles e julgam que dominam... O futebol é tão simples e popular que faz com que muita gente pense que é fácil tomar decisões. Não é. Muitas decisões são tomadas num clima emocional diferente do que toma o gestor normal."