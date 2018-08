José Eduardo: «A nós não nos compram»

JE - Não podemos criar inimigos no universo da indústria do futebol. Há empresários, dirigentes e jogadores bons e maus. Temos de perceber quem é quem e, depois, estabelecer regras. Connosco não haverá comissões para nós. Quanto aos empresários, o trabalho deles tem de ser recompensado. Mas a nós não nos compram, não somos corruptos.JE - Desejo que não. Não torno as minhas ideias públicas por vários motivos, um deles por estar a ser tratado no sítio certo.JE - Muito. Foi um grande trabalho de Sousa Cintra. Temos de acarinhar esses jogadores. As rescisões foram uma oportunidade criada de forma insana pelos responsáveis do Sporting.