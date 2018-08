José Eduardo: «As pessoas estão em pânico perante essa sondagem»

José Eduardo desvaloriza e questiona os resultados da sondagem divulgada esta quinta-feira pelo jornal ‘A Bola’, que dá apenas 5,3% das intenções de voto a José Maria Ricciardi.O candidato a homem-forte do futebol na lista do banqueiro começa por alertar para o facto de "35% das pessoas inquiridas" serem da opinião de que "Bruno de Carvalho devia ir a votos" e que, entre esses, inclusive, "18,5% votariam" no antigo presidente."Isso significa que esses 35% pura e simplesmente não fazem parte do nosso eleitorado. O eleitorado de José Maria Ricciardi não aceita sequer pensar que Bruno de Carvalho pode ir a votos. Além disso, é uma sondagem que tecnicamente deixa de fora 40% do universo de potenciais eleitores, portanto a margem de erro é muito grande", aponta.José Eduardo lembra ainda que a sondagem foi feita "muito poucos dias" após a candidatura estar no terreno (data de 18 de agosto, antes do Sporting-V. Setúbal). "Estamos e encher, a encher e a sentir isso cada vez mais. As pessoas estão em pânico perante essa sondagem. Não querem ficar nas mãos daquela gente", partilha o antigo jogador e dirigente dos leões, sobre a pesquisa que coloca Frederico Varandas (35,4%) e João Benedito (28,4%) na frente das intenções de voto.