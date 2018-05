José Eduardo foi convidado pelo presidente do Conselho Fiscal da SAD a assistir à reunião de ontem entre a direção do Sporting e os auditores. O convite surgiu depois de o empresário ter questionado João Ferreira Sampaio sobre várias aspetos da sociedade. O líder do CF propôs que José Eduardo procurasse respostas na própria reunião e o desafio ficou à altura das expectativas.