José Eduardo: «Direção de Frederico Varandas tem feito tudo para desunir o Sporting»

Os assobios a Sousa Cintra que o impediram de falar na AG do Sporting Os assobios a Sousa Cintra que o impediram de falar na AG do Sporting

A carregar o vídeo ...

José Eduardo disse esta sexta-feira, em entrevista à Rádio Renascença, que o Sporting chegou "a um ponto de não retorno". O antigo jogador aconselhou Frederico Varandas a fazer "uma análise muito, muito fria daquilo que está a acontecer" e mostrou-se "envergonhado" com a atitude de alguns sócios na Assembleia Geral."Frederico Varandas, nitidamente, conforme disse Sousa Cintra, não tem jeito para isto. Ou seja, não tem jeito para presidir a um clube com a dimensão do Sporting. Ao contrário do 'slogan' deles, que era unir o Sporting, eles têm feito tudo para desunir o Sporting", afirmou José Eduardo.José Eduardo frisou que "o que está a acontecer significa que esta direção não tem condições" mas disse que a demissão de Frederico Varandas também não resolve o problema."É que também não é desejável que esta direção se demita, porque, depois, entramos outra vez num vazio e esse vazio não sei se é pior, mas, pelo menos, é igualmente mau a esta legislatura desta direção", explicou.Sobre o comportamento dos sócios na AG disse ter ficado triste."Sousa Cintra, Marta Soares e mais um punhado de heróis sacrificaram-se pelo Sporting, numa altura crítica. Foram 'pro bono', sem ganharem um tostão, ainda a meterem dinheiro . É muito, muito triste que, numa assembleia geral de sócios do Sporting não o tenham deixado falar."