José Eduardo confessou que a sua entrada na lista de José Maria Ricciardi para comandar o futebol leonino "foi um parto difícil", mas mostrou-se empenhado numa causa "nobre".

"Isto foi um parto muito difícil, porque tenho uma vida tão boa... Mas tenho dúvidas de que vá continuar com uma vida boa porque isto é um desassossego. Agora perdi a cabeça, mas a causa é nobre, grande e boa.

É uma honra estar aqui nesta mesa. Se não formos eleitos no dia 8 de setembro, eu respiro de alívio, porque passo outra vez a ter uma vida boa, mas queremos ganhar. Espero que esta mensagem do Dr. Ricciardi passe aos sportinguistas porque esta candidatura é muito responsável. Tão responsável que tem muito poucos dias, porque estivemos à espera de uma candidatura que nos convencesse", referiu aos jornalistas.





Continuar a ler

Sobre as suas novas funções, José Eduardo disse querer fazer "uma coisa muito simples": "Tentar ajudar o futebol do Sporting a ser melhor. Não vou dizer que vamos fazer isto e aquilo, porque os meus cabelos brancos aconselham a que não façamos grandes promessas. A sabedoria normalmente é serena e é isso que prometo: serenidade. Temos um clube organizado, mas pode ser muito mais organizado. Não posso deixar de dizer que o papel da Academia é fundamental. A nossa Academia é um dos nossos grandes orgulhos. Tem de ser ainda melhor do que é. Podem contar com o meu empenho para tornar esta minha declaração simples realidade".



Por seu lado, Miguel Frasquilho, candidato à presidência da MAG, também se mostrou agradado com o convite: "Como disse José Eduardo, foi um parto difícil, mas aqui estou de corpo inteiro e empenhado. É um gosto ser candidato a presidente da MAG e poder servir o Sporting, se os sócios o entenderem". Sobre as suas novas funções, José Eduardo disse querer fazer "uma coisa muito simples": "Tentar ajudar o futebol do Sporting a ser melhor. Não vou dizer que vamos fazer isto e aquilo, porque os meus cabelos brancos aconselham a que não façamos grandes promessas. A sabedoria normalmente é serena e é isso que prometo: serenidade. Temos um clube organizado, mas pode ser muito mais organizado. Não posso deixar de dizer que o papel da Academia é fundamental. A nossa Academia é um dos nossos grandes orgulhos. Tem de ser ainda melhor do que é. Podem contar com o meu empenho para tornar esta minha declaração simples realidade".Por seu lado, Miguel Frasquilho, candidato à presidência da MAG, também se mostrou agradado com o convite: "Como disse José Eduardo, foi um parto difícil, mas aqui estou de corpo inteiro e empenhado. É um gosto ser candidato a presidente da MAG e poder servir o Sporting, se os sócios o entenderem".

Autor: Luís Miroto Simões