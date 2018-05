Continuar a ler

A situação teria ocorrido num jantar em casa de Eduardo Barroso, outro antigo apoiante de Bruno de Carvalho que, entretanto, também já solicitou a demissão da atual direção.José Eduardo confirma a presença num jantar no passado dia 19 de abril, em casa do cirurgião e antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral, mas nega ter pedido o cargo a Bruno de Carvalho. "Falámos que era preciso uma pessoa para o cargo. A minha vida profissional nunca me permitiria isso", acrescenta.Eduardo Barroso confirma a versão de José Eduardo, garantindo que "não foi falado" o assunto da alegada disponibilidade do ex-jogador para o cargo de diretor de futebol no jantar com Bruno de Carvalho a 19 de abril. O médico tem sido desafiado a candidatar-se mas mantém "total respeito por Bruno de Carvalho"."Neste momento não quero ser conotado com uma parte da oposição que tem perseguido o Bruno de Carvalho. Como presidente do Sporting merece-me todo o respeito, e só gostava que ele se tivesse demitido, pois, neste momento, não é um elemento de união entre os sportinguistas. Não me confundam com os outros", apela.O antigo dirigente também gostava que houvesse "um presidente para a parte institucional e outro para a SAD".