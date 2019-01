José Gomes confirma interesse do Sporting em Ilori

O treinador do Reading, o português José Gomes, confirmou a existência de várias ofertas por Ilori e, em declarações exclusivas a, acabou por falar... no Sporting. "Há jogadores [do Reading] com mercado e o Ilori é um deles. Ele quer desafios que o aproximem de um patamar mais alto, no qual pretende estar. Ele quer chegar à seleção e, estando a jogar no Sporting, fica mais perto desse objetivo do que se estivesse no Reading. Entendo a vontade dele. Mas também só sairão jogadores se chegarem outros para haver uma reposição." Refira-se que Tiago Ilori é pedra basilar na defesa do Reading, somando, até ao momento, 19 jogos e um golo marcado.