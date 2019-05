José Lima: «O balanço desta época não pode ser positivo»

José Lima, treinador do Sporting, lamentou esta quarta-feira a derrota ( 2-0 ) da sua equipa no terreno do Benfica, no encerramento do campeonato de juniores, e assumiu que foram cometidos demasiados erros."O balanço desta época não pode ser positivo. Não alcançámos os nossos objetivos e não conseguimos ser regulares", disse o técnico.Os leões acabaram na terceira posição, a 18 pontos do segundo (Benfica) e a 19 do campeão (FC Porto).