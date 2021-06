Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

José Marsà a caminho do Sporting: «É um jogador polivalente e que agradou ao treinador» Central de 19 anos terminou contrato com o Barcelona; falámos com quem conhece o seu trajeto na Catalunha





• Foto: FC Barcelona