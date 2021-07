José Marsà despede-se do Barcelona: «Chegou o momento de um novo desafio»

José Marsà, jovem central de 19 anos que o Sporting contratou para a equipa B, mas que será seguido atentamente por Rúben Amorim, despediu-se do Barcelona nas redes sociais, explicando que pretende seguir um novo desafio na carreira.





"Lembro-me do primeiro dia como se fosse ontem. Cheguei criança e vou-me embora 13 anos depois com uma mochila carregada de experiências, amigos e muitos ensinamentos. Obrigado a todos os que me ajudaram a chegar onde estou hoje.Sinto que chegou o momento de um novo desafio. Encaro-o com muito entusiasmo e com a esperança de crescer, de continuar a aprender e a desfrutar ao máximo deste desporto que tanto me apaixona.O Barcelona é e será sempre a minha casa.Um grande abraço, culés"