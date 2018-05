O grande plano que revelou os 'segredos' de Augusto Inácio

José Pedro Rodrigues, membro da lista de Pedro Madeira Rodrigues nas últimas eleições, em 2017, enviou uma mensagem ao Provedor do Telespectador da RTP sublinhando a "ilegalidade" da , uma vez que as "novas regras da Liga" impedem a participação de dirigentes de clubes em programas de debate televivos."Não obstante o perfeito conhecimento da lei, o referido comentador Augusto Inácio, tendo já novamente assumido funções no Sporting Clube de Portugal, não se inibiu de participar no programa em referência, violando claramente a lei, e a RTP, conhecedora da situação e do enquadramento legal, permitiu que esta ilegalidade se materializasse sem que tenham sido tomadas as devida medidas para evitar tais atropelos à lei. Sendo do conhecimento público toda a situação que o Sporting Clube de Portugal atravessa, era de elementar bom senso evitar que o referido senhor Augusto Inácio participasse, como comentador, em programas de televisão", escreveu José Pedro Rodrigues.No programa emitido ontem na RTP3, Augusto Inácio anunciou que seria a sua última participação no programa.