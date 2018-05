Continuar a ler

Para a ordem de trabalhos, José Pedro Rodrigues aponta a "votação, através de voto secreto e em urna, da destituição dos atuais órgãos sociais do clube; votação, através de voto secreto e em urna, da nomeação da comissão de gestão, que deverá tomar posse de imediato, e manter-se em funções, até à realização do ato eleitoral e da tomada de posse dos eleitos em eleições a realizarem-se durante os próximos seis meses, conforme previsto nos estatutos do Clube".



Para a ordem de trabalhos, José Pedro Rodrigues aponta a "votação, através de voto secreto e em urna, da destituição dos atuais órgãos sociais do clube; votação, através de voto secreto e em urna, da nomeação da comissão de gestão, que deverá tomar posse de imediato, e manter-se em funções, até à realização do ato eleitoral e da tomada de posse dos eleitos em eleições a realizarem-se durante os próximos seis meses, conforme previsto nos estatutos do Clube".

José Pedro Rodrigues, membro da lista de Madeira Rodrigues nas última eleições, requereu a Jaime Marta Soares, presidente da mesa da AG do Sporting, "a convocação duma Assembleia Geral Extraordinária", com vista à "revogação do mandato dos atuais membros do Conselho Diretivo".Considerando "a gravidade de todos os factos ocorridos recentemente e que são mais do que suficientes para justificar a convocação, com caráter de urgência, duma Assembleia Geral Extraordinária; a instabilidade gerada com a demissão da maior parte dos órgãos sociais do clube: a sucessiva desvalorização dos ativos do clube; a manifesta incapacidade para se manterem em funções os únicos elementos que ainda não apresentaram a sua demissão; é solicitado a v.Exª que se digne agendar para o próximo sábado, dia 26 de maio de 2018, uma AG extraordinária", pode ler-se no requerimento do sócio leonino.