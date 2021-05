José Pereira e a situação de Rúben Amorim: «Não está certificado pela UEFA»

José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, voltou a adiar qualquer comentário sobre o sucesso de Rúben Amorim, campeão nacional com o Sporting. Durante o Fórum ANFT 2021, a decorrer em Lisboa, o dirigente comentou.





"Já afirmei à comunicação social que enquanto o problema não estiver resolvido, enquanto o Conselho de Disciplina não se pronunciar, não falo sobre o Rúben Amorim", desvalorizando, de seguida, o facto de o treinador do Sporting já poder estar de pé no banco de suplentes: "Ele está certificado pela Liga mas não está pela UEFA, nem pelo IPDJ."José Pereira garantiu que não há, por parte da ANTF, qualquer perseguição ao treinador campeão nacional. "Não é um caso excepcional. Temos dezenas de casos por resolver mas só falaremos sobre eles em função do que o CD decidir em cada caso. A nossa posição é igual para todos, vocês na comunicação social é que dão mais destaque a uns", rematou o dirigente, revelando que o Fórum dos treinadores foi um sucesso.