José Peseiro despedido

José Peseiro foi despedido por Frederico Varandas durante a madrugada, consequência da derrota dos leões frente ao Estoril e no seguimento de uma reunião mantida com o técnico após o final do jogo.

O presidente do Sporting pode voltar-se agora para Paulo Sousa, um dos nomes falados em Alvalade, treinador que esteve ontem em Londres a ver o Arsenal, curiosamente o próximo adversário da formação leonina na Liga Europa. Esta não é a única solução à disposição de Varandas, que mantém excelentes relações com Leonardo Jardim e Jorge Jesus, dois técnicos também muito cotados em Alvalade, mas a hipótese Paulo Sousa parece ser, de momento, a mais forte para render José Peseiro.

A treinar hoje a equipa em Alcochete deverá estar Tiago Fernandes, o filho de Manuel Fernandes, que assegurará, juntamente com outros elementos das equipas técnicas leoninas, o período até à entrada do novo homem-forte do futebol.

A saída de José Peseiro é ditada pelos maus resultados e pela contestação forte dos adeptos à sua condução da equipa, mas em Alvalade os episódios relatados por Sousa Cintra e a liderança de José Peseiro foram também apontados como razões para a saída.

Refira-se que apesar de Frederico Varandas não ter discordado publicamente de nenhuma das decisões de José Peseiro, a verdade é que tanto na entrevista ao Expresso, como na dada a Daniel Oliveira e de que Record dá hoje conta, o presidente do Sporting já indiciava que dificilmente Peseiro teria vida longa em Alvalade. Terminou hoje.