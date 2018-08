Continuar a ler

Sem querer adiantar nomes de possíveis reforços, Peseiro reforçou a ideia de que quem vier não pode ser apenas mais um: "Estamos a trabalhar muito, e acho que bem, nessas questões. Querendo dar estabilidade, a Comissão de Gestão e o seu presidente procuram as oportunidades no mercado para melhorar a equipa, com a condicionante de que queremos jogadores que sejam mais-valias. Essa escolha não é fácil e pode não concretizar-se. Não vale a pena vir mais um [jogador], interessa é vir quem possa acrescentar. E muito."O timoneiro do Sporting garantiu ainda que este resultado "não condiciona em nada" a preparação da semana que aí vem, que antecede a estreia no campeonato, diante do Moreirense: "Se quisesse vencer hoje tinha jogado aquele onze inicial o encontro todo. A equipa que hoje foi titular está muito próxima [da que vai começar o campeonato]".[Sobre o facto de jogar com dois médios defensivos] "Em função daquele que é o nosso momento, entendo que devemos preservar a consistência e a estabilidade da equipa. Há vários jogadores que ainda estão longe do seu melhor. No jogo com o Moreirense [da primeira jornada da Liga NOS], vamos apresentar também uma equipa equilibrada, algo que será diferente daqui a um mês, não tenham dúvida. Acredito que com mais duas ou três semanas estaremos melhor e poderemos ir a jogo com outra ideia".