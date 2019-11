José Peseiro fala num Sporting "fraturado"

José Peseiro, antigo treinador do Sporting, concedeu uma entrevista à Sport TV+ onde recordou a sua segunda passagem por Alvalade, que terminou com o despedimento por Frederico Varandas. "Trabalhei arduamente com a Comissão de Gestão. Fui treinador, diretor desportivo... Reuni-me com empresários de jogadores da formação que queriam sair para outros clubes. Mas a verdade é que esse Sporting ganhou a Taça de Portugal e a Taça da Liga mais tarde. Nas eleições [8 de setembro de 2018] estávamos em primeiro lugar e quando saímos estávamos a dois pontos do primeiro classificado. Na apresentação aos sócios foi tudo assobiado, desde os jogadores que regressaram, Sousa Cintra e até o José Peseiro... Fizemos um plantel à pressa que começou melhor do que o desta época. O principal problema do Sporting não é o José Peseiro, o Marcel Keizer ou o Jorge Silas. O clube continua fraturado", analisou o técnico português.