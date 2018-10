José Peseiro: «Somos detentores do troféu e isso dá-nos tanta ou mais responsabilidade»

José Peseiro fez esta terça-feira a antevisão à receção ao Estoril, referente à segunda jornada da fase de grupos da Allianz Cup. Em declarações à Sporting TV, o treinador leonino acredita que o facto do Sporting ser o detentor do título acrescenta ainda mais responsabilidade."É um jogo no qual queremos alcançar a segunda vitória na competição. Somos detentores do troféu e isso dá-nos tanta ou mais responsabilidade da que já tínhamos. Para o conseguirmos, é preciso ultrapassar uma equipa que também quer vencer, que tem qualidade e se reforçou com o objetivo de regressar à 1.ª Liga e estamos a preparar o encontro dentro daquilo que foi programado, reconhecendo as qualidades do adversário, com o qual já jogámos num jogo particular", disse."Acredito que o jogo possa não ser tão sugestivo como frente ao Arsenal, mas é um jogo que temos de disputar e dar o nosso melhor, até por aquilo que as bancadas nos dão", referiu.Em relação aos regressos de Bas Dost e Jérémy Mathieu, Peseiro diz que é sempre bom ter o maior número possível de jogadores à disposição."Quanto mais soluções tivermos, melhor. Tivemos três dias entre o primeiro e o segundo jogo, voltamos a ter o mesmo espaço entre o segundo e o terceiro jogo e todos os jogadores que temos contam para nós. Têm jogado praticamente todos, à exceção do Lumor e do Luís Maximiano. Não é um prémio, é porque assim o justificam. Conto com eles todos os dias a 100 por cento", garantiu.