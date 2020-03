José Peseiro: «Sporting de 2004/05 foi a melhor equipa que treinei»

Aos 59 anos José Peseiro abraçou recentemente o desafio de treinar a seleção da Venezuela com o objetivo de levar os vinotinto ao Mundial do Qatar em 2022. Numa altura em que o futebol está suspenso devido à pandemia do coronavírus, o técnico português concedeu uma entrevista ao jornal espanhol 'Marca' na qual aborda vários temas relacionados com a carreira e assume que o Sporting da temporada de 2004/2005 foi a melhor equipa que orientou.





"Penso que nem no FC Porto [2005/2016] nem na minha segunda fase no Sporting [2018/2019] tive um grupo tão forte. Faltava uma extensão da equipa, como no Real Madrid", revela Peseiro, que foi adjunto de Carlos Queiroz nos merengues em 2003/2004.O técnico lamenta que o bom futebol praticado pelos leões nessa época de 2004/2005 não tenha sido coroado com a conquista de títulos."Lutámos por tudo, mas não vencemos porque não tínhamos substitutos de qualidade para render os jogadores titulares. Tivemos um ótimo ano na Europa e jogámos a final da Taça UEFA [derrota em Alvalade frente ao CSKA Moscovo por 3-1]. Teríamos merecido ganhar, mas chegámos muito cansados", admite Peseiro.