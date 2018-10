José Peseiro: «Tenho de estar contente com os meus jogadores»

José Peseiro gostou do que viu do Sporting, apesar da derrota caseira ( 0-1 ) com o Arsenal para a Liga Europa. Na flash interview da SIC Notícias, o treinador leonino afirmou que a primeira parte foi de grande categoria mas atribuiu mérito aos ingleses na forma como travaram depois os portugueses.Peseiro lamentou ainda a ausência de um vermelho para Sokratis quando este agarrou Montero numa altura em que o colombiano seguia isolado e fala num penálti por marcar a favor da sua equipa."Excelente primeira parte que não repetimos na segunda, mais por mérito do adversário, que é muito bom. Tenho de estar contente com os meus jogadores. Arsenal pressionou mais, colocou outros jogadores de qualidade. Um bom jogo contra uma grande equipa, com uma segunda parte menos boa. Para quem não quer assumir, vale a pena recordar que há vermelho direto numa falta sobre o Montero e há um penálti sobre Nani. Poderíamos ter capacidade para suportar melhor nesse caso. O adversário acertou situações e já não conseguimos pressionar alto. O adversário empurrou-nos. Se o Nani tem marcado o penálti ou tem sido vermelho poderíamos estar a falar aqui de outro resultado.""Fizemos tantos remates como o Arsenal mas não tivemos tantas situações. Este adversário criou situações em transição e não em ataque posicional. Mérito nosso. Mas receamos um pouco e baixámos as linhas.""Temos mais três jogos e vamos disputar esta classificação até ao fim. Queremos passar"