Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

José Rio: «Lagos vai ser talismã para o Sporting» Líder do Núcleo do leão da cidade algarvia, que volta a acolher o estágio da equipa, acredita no bicampeonato, até devido a uma certa... superstição. Num ano de crise, confessa que o título nacional deixou os adeptos com a “alma renovada”





• Foto: Ricardo Nascimento