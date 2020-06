Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

José Roquette: «Não é só o Sporting que precisa de refundação» No dia em que se assinala o centenário da morte do Visconde de Alvalade, o antigo presidente e trineto do mecenas que patrocinou a fundação abre o baú das memórias e partilha uma visão estratégica para o futuro





• Foto: Bruno Colaço