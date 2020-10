Jovane apto, Feddal e Sporar com vida mais complicada

Jovane estará apto para o Sporting-FC Porto, marcado para sábado. No plano oposto ao camisola 77, vida mais complicada têm, para já, Feddal e Sporar, os restantes casos que nos últimos dias estiveram a ocupar a agenda do departamento médico do Sporting.





Com efeito, o central marroquino (rotura na zona lombar) e o avançado esloveno (tendinopatia na coxa direita) apenas fizeram ontem tratamento e ainda não têm data prevista para o regresso aos treinos. Se Sporar tem merecido poucas oportunidades neste arranque de temporada (somatório de 42 minutos, na Liga e qualificação para a Liga Europa, sempre como suplente utilizado), Feddal é visto como um dos esteios do trio defensivo dos verdes e brancos.