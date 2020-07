Jovane Cabral: «Baixo a cabeça para reconhecer os erros mas ergo-a de novo»

Jovane Cabral deixou uma mensagem sobre perseverança nas redes sociais, um dia depois do empate do Sporting no terreno do Moreirense (0-0).





"Baixo a cabeça para reconhecer os erros mas ergo-a de novo para consertá-los", referiu o jovem extremo verde e branco no Instagram, rematando: "a luta continua".Jovane tem estado em evidência nos leões e ontem voltou a ser dos melhores elementos, pese a fraca pontaria na hora de rematar à baliza