Jovane Cabral deve substituir Nani na Taça

Após ter saído com queixas no jogo com o Nacional, Nani falhou o treino de ontem devido a uma mialgia de esforço no adutor esquerdo e, segundo foi possível perceber junto de fonte próxima de todo este processo, muito dificilmente o capitão poderá dar o seu contributo ao Sporting no embate de amanhã, diante do Rio Ave, em jogo a contar para a Taça de Portugal. Para o seu lugar, Marcel Keizer deverá escolher Jovane Cabral, jovem extremo que tem dado nas vistas esta temporada e que, com os insulares, voltou a deixar excelentes indicações.

O extremo brasileiro Raphinha está totalmente recuperado da lesão que o afastou dos relvados nos últimos meses, mas devido ao facto de não ter ritmo competitivo, dificilmente poderá ser lançado em jogo (pelo menos de início) pelo treinador holandês.

Certas são as ausências de Battaglia, Wendel e Montero, jogadores que continuam a recuperar das respetivas lesões e que ainda não têm uma data para o regresso à competição. O Sporting volta a trabalhar hoje, às 10h30, em Alcochete.