Jovane Cabral: «Empréstimo? Sporting nunca me disse nada sobre isso»

O Sporting venceu o Santa Clara por 1-0, dando um passo importante na luta pelo terceiro lugar. Jovane Cabral, figura do encontro e homem do jogo, falou num triunfo difícil e lembrou a importância dos companheiros.





Acuña e Jovane à conversa depois do golo do Sporting: as imagens do momento



"Foram três pontos complicados. Tento fazer o meu trabalho, os meus colegas têm-me ajudado muito e o mister também, espero continuar assim", referiu na flash interview da Sport TV, olhando já para o clássico no Dragão: "Nós somos o Sporting. Vamos lutar para ganhar os três pontos. Vamos com tudo".Questionado sobre se existiu a possibilidade de ter ido para o Moreirense em janeiro, Jovane disse que não sabia de nada: "Nunca o Sporting me disse nada sobre isso, sempre fiz o meu trabalho e sempre acreditei em mim para concretizar o meu sonho."