Jovane Cabral: «Faço o meu trabalho todos os dias, sei do meu valor» Avançado saltou do banco para ser decisivo diante do Nacional

Jovane sofre penálti e não falhou dos 11 metros: o golo que fechou o triunfo do Sporting