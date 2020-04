Jovane Cabral: «Pelos juniores do Sporting marcava sempre ao ‘Benfas’»

Jovane chegou à Academia de Alcochete em 2014, proveniente dos cabo-verdianos do Grémio Nhagar, e começou a dar cartas de leão ao peito ao serviço dos juniores. E foi nessa altura que o extremo revelou um ‘apetite’... curioso, diante do eterno rival, o Benfica. "Pelos juniores marcava sempre ao ‘Benfas’!", atirou o atacante de 21 anos, numa conversa no Instagram com o amigo e ex-leão Jefferson Encada. Uma frase que, de resto, foi a ‘âncora’ para um desejo com vista à próxima época. "Espero jogar mais vezes na equipa principal contra o Benfica", reforçou Jovane.

Ainda de olho no horizonte, mas com várias recordações do passado, Jovane acredita que os piores momentos já ficaram para trás, nomeadamente quando, nas últimas épocas, ultrapassou diversas leões que atrasaram a sua afirmação. "Quando cheguei não sabia o que eram lesões. Quando jogava em Cabo Verde fazia 6 jogos e não me acontecia nada, aqui fazia 3 jogos e lesionava-me logo. Estava sempre de fora. Perguntava sempre ‘mas porquê eu’?!", vincou o extremo de 21 anos, assumindo mesmo ter ficado psicologicamente "muito desanimado". "Os amigos e a família foram importantes nessa fase. Depois comecei a fazer reforço muscular. Hoje, não facilito no ginásio!", atirou, descrevendo ainda, em poucas palavras, como viveu a estreia em Alvalade (frente ao V. Setúbal, a 18 de agosto de 2018): "Orgulho, realizado e vencedor."