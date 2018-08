Jovane chamado por Rui Águas para a seleção de Cabo Verde

Jovane Cabral está na lista de convocados da seleção de Cabo Verde, liderada por Rui Águas. O desempenho do avançado tem dado que falar neste arranque de campeonato e volta a ser chamado para representar a equipa dos tubarões azuis.Cabo Verde defronta no dia 9 de setembro o Lesoto, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo L de qualificação para a CAN'19, que se realiza nos Camarões.Na lista de 24 jogadores destaque para os "portugueses". Para além de Jovane (Sporting), também, foram chamados Thierry Graça (Estoril), Tiago Almeida (Académico Viseu), Ponck (Aves), Marco Soares e Babanco (Feirense) e Hélder Tavares (Tondela).Numa lista em que a média de idades é de 27 anos, destaque também para as novidades na convocatória dos jovens Hugo Cardoso (Queens Park Rangers) e Bruno Amaro (Sampdória).Com o arranque do estágio agendado para dia 2 de setembro em Lisboa, a seleção de Cabo Verde irá utilizar o complexo desportivo do Jamor. Parte para Maseru (Lesoto) dia 6.Vozinha (AEL Limassol), Thierry (Estoril), Elber (Feyenoord).Stopira (MOL Vidi), Ponck (Aves), Nivaldo (Concordia Chiajna), Steven Pereira (CSKA Sofia), Tiago Almeida (Ac. Viseu), Fernando Varela (PAOK) e Jeffrey (Excelsior).Babanco (Feirense), Hélder Tavares (Tondela), Marco Soares (Feirense), Jamiro (Metz), Platiny (SAnate Naft Abadan), Hugo Cardoso (Queens Park Rangers) e Bruno Amaro (Sampdória).: Ryan (Al Sharjah), Júlio Tavares (Dijon), Jovane (Sporting), Ricardo Gomes (Partizan Belgrado), Nuno Costa (Strasbourg), Djaniny (Al Ahli Jeddah) e Heldon (Al-Taawon)