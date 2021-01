Jovane deu show no autocarro na viagem para Lisboa

Através do Instagram, Jovane Cabral partilhou vários minutos da viagem do plantel do Sporting de regresso a Lisboa após a conquista da Allianz CUP. Visivelmente bem humorado, na companhia de outros colegas como Antunes ou Matheus Nunes - que foi o DJ de serviço -, o avançado do leão celebrou a preceito e contagiou (praticamente) todos os seus companheiros de equipa. E nem o próprio Rúben Amorim escapou à 'festa'. O técnico, que estava no andar inferior, foi 'convocado' pelos jogadores e acedeu à chamada, o que levou os seus pupilos à loucura.