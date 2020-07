Jovane e Sporar condicionados na preparação para o dérbi

Depois do empate a zero frente ao V. Setúbal, o Sporting arrancou esta quarta-feira a preparação para o dérbi com o Benfica da última jornada da Liga (sábado, 21H15).





Os titulares do encontro de ontem de Alvalade realizaram trabalho de recuperação e os restantes treinaram normalmente no relvado, ao passo que Jovane Cabral e Andraz Sporar trabalharam de forma condicionada no relvado. Luiz Phellype fez apenas recuperação, segundo informa o site dos leões.Para amanhã está agendado novo treino na Academia de Alcochete.